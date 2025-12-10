В Финляндии раскрыли, при каком условии Зеленский согласился на выборы

Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести выборы после того, как избавился от оппозиции в стране, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Он напомнил, что политик арестовал оппонентов.

Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков, — подчеркнул Мема.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что граждане Украины имеют право выбрать главу государства, а сейчас для этого самое время. По мнению американского лидера, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. Тогда же Зеленский подтвердил готовность провести выборы в стране.

Ранее в США объяснили, почему президент Украины заговорил о выборах. Аналитики указали, что Зеленский изменил свою позицию в попытке добиться от Белого дома гарантий безопасности. Шаги политика сравнили с переговорной тактикой.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что Зеленского могут отстранить от должности за попытки оттянуть проведение выборов. Депутат убежден в желании президента Украины отсрочить свой провал.