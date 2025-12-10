ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:59

«Изменение подхода»: в США объяснили, почему Зеленский заговорил о выборах

NYT: Зеленский поменял позицию по выборам для получения гарантий от США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский меняет свою позицию по вопросу выборов в стране в попытке добиться гарантий безопасности от Соединенных Штатов после заявлений президента США Дональда Трампа о неизбежности российской победы, пишет The New York Times. В статье отмечается, что данный шаг похож на переговорную тактику.

Изменение подхода Зеленского похоже на переговорную тактику, направленную на получение гарантий безопасности от Соединенных Штатов, после комментариев президента Трампа о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, — говорится в материале.

Ранее экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отметил, что процесс политического устранения украинского президента стартовал, а инициативу проявил Трамп, публично высказавшись о необходимости выборов на Украине. По его оценке, Зеленский, проигнорировавший прямой приказ о подчинении, теперь встречает противодействие.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные политики способны устранить Зеленского после грядущих выборов. По его мнению, украинский глава мог бы сохранить свое положение, приняв мирный план, представленный главой Трампом.

