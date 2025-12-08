В Кремле раскрыли, как лучше работать над решением украинского кризиса

В Кремле раскрыли, как лучше работать над решением украинского кризиса Песков: политики понимают, что работать над решением СВО надо в тишине

Стороны урегулирования конфликта на Украине понимают, что работа по этому вопросу должна идти в тишине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, иные форматы сотрудничества являются неконструктивными.

Очевидно, что сейчас стороны все-таки больше понимают, что работать надо в тишине. Подобная работа не может вестись абсолютно публично, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени». Они пришли к выводу, что поражение на Украине вызовет волны «землетрясений» по всему Европейскому союзу.

Также европейские лидеры пожаловались, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса переговоров по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.