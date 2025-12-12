Готовлю не просто суп, а осетинскую лывжу — рецепт наваристого бульона с говядиной и чабером

Ищете идеальное блюдо для морозного дня? Лывжа согреет и насытит как ничто другое. Это честный мужской суп, после которого чувствуешь себя сытым и довольным надолго.

Для супа нужно: говядина на кости (реберная часть, 1 кг), картофель (6–7 крупных клубней), репчатый лук (2–3 головки), чеснок (несколько зубчиков), зелень (петрушка, кинза), чабер, соль, черный молотый перец, острый стручковый перец, лавровый лист.

Готовлю так: мясо промываю, кладу в кастрюлю и заливаю холодной водой. Довожу до кипения, снимаю пену и варю на медленном огне 1,5–2 часа до мягкости мяса. За 30 минут до готовности бульона солю его. Достаю мясо, отделяю от костей и нарезаю кусками. Бульон процеживаю. Возвращаю мясо в чистый бульон, добавляю крупно нарезанный картофель и варю почти до готовности. Затем добавляю нашинкованный лук, чабер, черный перец и лавровый лист. В самом конце добавляю измельченный чеснок и мелко нарезанный острый перец (по желанию). Даю супу настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю, обильно посыпав свежей зеленью.

