12 декабря 2025 в 07:05

Россиянам рассказали, как сделать качели на даче своими руками

Депутат Чаплин: качели на даче можно сделать из автомобильного сиденья

Мастерская Мастерская Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качели на даче можно смастерить из старого автомобильного кресла, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для создания надежной конструкции необходимо использовать прочные материалы и правильно выбирать место для ее установки.

Качели, сделанные своими руками, станут отличным дополнением к вашему саду и местом, где можно расслабиться. Для несущей конструкции идеально подойдет брус из хвойных пород дерева, например сосны или лиственницы. Они достаточно прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям. Важно обработать древесину антисептиком, чтобы защитить ее от гниения и вредителей. Выбор сиденья для качелей также играет важную роль. В качестве сиденья можно использовать доски, фанеру или даже старое автомобильное кресло, — посоветовал Чаплин.

Он подчеркнул важность удобства и безопасности сиденья: необходимо тщательно обработать его края, чтобы исключить острые углы и заусенцы. Депутат порекомендовал использовать для подвешивания прочные материалы, такие как толстые веревки, цепи или металлические тросы.

Кроме того, необходимо тщательно продумать место установки качелей. Выбирайте ровную площадку, вдали от деревьев и кустарников. Под качелями рекомендуется уложить мягкое покрытие, например песок или опилки, чтобы смягчить падение. Сделанные своими руками качели — это не только развлечение, но и возможность проявить свою фантазию и мастерство. Добавьте яркие краски, декоративные элементы, и ваши качели станут настоящим украшением дачного участка, — заключил Чаплин.

Ранее ретейл-эксперт Александра Чихринова заявила, что перед наступлением холодов важно тщательно очистить водостоки и желоба частного дома. По ее словам, готовить постройку к заморозкам нужно заранее.

