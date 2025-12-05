ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:51

Ритейл-эксперт объяснила, как подготовить частный дом к зиме

Ритейл-эксперт Чихринова: для подготовки дома к зиме нужно очистить водостоки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед холодами при подготовке частного дома в первую очередь необходимо очистить водостоки и желоба, рассказала «Газете.Ru» ритейл-эксперт Александра Чихринова. Она отметила, что подготовку к заморозкам надо начинать заранее.

После очищения водостоков и желобов стоит проверить состояние покрытия, крепежей и герметичность стыков, особенно вокруг дымоходов и мансардных окон. Необходимо посмотреть вентиляцию и утепление чердака, — рассказала Чихринова.

Эксперт подчеркнула, что некорректный теплообмен может привести к таянию и повторному образованию льда — это увеличит нагрузку на конструкцию дома. Также, по ее словам, плохая вентиляция может вызывать сырость и образование конденсата.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что зимой наступает период повышенной опасности для загородных домов. По его словам, отопление дачи в осенне-зимний сезон требует особого внимания и строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

