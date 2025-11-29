Спасаем дачу от зимнего пожара: что починить, сколько огнетушителей нужно

Наступает холодное время года, а вместе с ним и период повышенной опасности для загородных домов. Отопление дачи в осенне-зимний сезон требует особого внимания и строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью NEWS.ru объяснил, как обезопасить садовый участок от возгораний и какие системы и приборы нужно привести в порядок в первую очередь.

Проверьте отопительные приборы и электронагреватели

Неосторожное обращение с отопительными приборами, печами и электрооборудованием ежегодно становится причиной трагических происшествий и уничтожения имущества. Основная причина пожаров на дачах в холодный период — это человеческая беспечность. В стремлении поскорее обогреть промерзший дом владельцы часто нарушают элементарные правила, используют неисправные приборы, перегружают электросети. Первое и главное правило — перед началом сезона необходимо провести тщательный осмотр всех систем: электропроводки, печного отопления, бытовых нагревательных приборов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Особого контроля требуют электронагреватели. Эти устройства должны быть только заводского изготовления, иметь исправные терморегуляторы и систему защитного отключения. Ни в коем случае нельзя оставлять их включенными на ночь или при выходе из дома. Запрещается сушить одежду на обогревателях, а также устанавливать их вблизи легковоспламеняющихся предметов: мебели, занавесок, постельного белья. Убедительная просьба ко всем дачникам: не используйте самодельные обогреватели, так называемые козлы. Они крайне пожароопасны и ежегодно становятся причиной гибели людей.

Особое внимание каминам и печам

Не менее важным вопросом является исправность печей и каминов. Перед началом холодов дымоходы необходимо прочистить от сажи. Трещины в кладке и на разделках дымовых труб должны быть незамедлительно заделаны. Обязательно проверьте наличие и целостность металлического листа. Он должен быть размером не менее 50 на 70 сантиметров. Никогда не растапливайте печь с помощью легковоспламеняющихся жидкостей. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не поручайте контроль за ней детям.

Приведите в порядок электропроводку

Ветхая алюминиевая проводка, скрутки и самодельные предохранители — это бомба замедленного действия. Всем владельцам старых дачных домов следует провести ревизию электросети. Лучше всего доверить это квалифицированному электрику. Современная проводка, устройство защитного отключения и автоматические выключатели — это не роскошь, а необходимая мера безопасности для вашей семьи и вашего имущества.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Источники огня вне дома

Помимо оборудования внутри дома, угрозу несут и открытые источники огня на участке. Сжигание мусора и прошлогодней листвы — распространенная, но очень опасная практика. Разведение костров, особенно в ветреную погоду, может привести к неконтролируемому распространению пламени. Для утилизации сухой травы и мусора лучше использовать металлическую бочку с крышкой, установленную на значительном расстоянии от строений. Важно иметь под рукой огнетушитель и запас воды. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте огонь без присмотра.

Сколько огнетушителей должно быть на даче

Элементарные средства могут спасти ситуацию на начальной стадии возгорания. Каждый дачный дом должен быть укомплектован огнетушителем. Желательно, чтобы их было два: один в доме, второй в хозяйственном помещении. Не поленитесь, изучите инструкцию по его применению. Кроме того, крайне полезно иметь на участке емкость с водой или песком. Также рекомендуется установить в доме автономные дымовые извещатели. Это недорогие устройства, которые своим звуком способны разбудить ночью и предупредить об опасности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Значение удобного подъезда к дачному участку

Важно обеспечить и безопасный подъезд к участку. Заставленные машинами и заросшие бурьяном узкие проезды могут помешать пожарным машинам вовремя подойти к месту возгорания.

Ширина проезда должна обеспечивать свободное перемещение специальной техники. Это требование прописано в правилах безопасности, и его соблюдение может оказаться решающим в критической ситуации.

Пожарная безопасность на даче — это не просто свод правил. Это в первую очередь вопрос нашего сознательного отношения к себе и соседям. Пренебрежение этими простыми нормами приводит к невосполнимым потерям. Проверьте свою дачу сегодня, не откладывайте на завтра.

