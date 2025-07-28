Семья может спать спокойно: как выбрать огнетушитель для дома

Как выбрать огнетушитель для дома

Семья может спать спокойно: как выбрать огнетушитель для дома

Есть ли у вас дома огнетушитель? А какой он? Рабочий ли? Эти вещи кажутся мелочью, пока не случится беда. Разбираемся, как выбрать огнетушитель для дома и зачем вообще он нужен.

Зачем нужен огнетушитель

Огнетушитель — это первое средство тушения огня до прибытия спасателей. Он поможет справиться с возгоранием электроприборов, мебели, масла на плите или замыкании в розетке.

Помните, что даже маленький домашний огнетушитель может предотвратить серьезное возгорание.

Как выбрать огнетушитель для дома: простое руководство

1. Какие бывают огнетушители?

Порошковый (ОП). Универсальный — подходит почти для всех типов пожаров — электропроводка, пластик, дерево, горючие жидкости. Минусы: оставляет белый порошок, который сложно убирать. Для чего подойдет: квартира, частный дом, гараж, кухня.

Углекислотный (ОУ). Тушит огонь за счет охлаждения и вытеснения кислорода. Хорош для электрооборудования — не оставляет следов. Минусы: неэффективен на открытом воздухе и при горении тканей. Для чего подойдет: кабинет, кухня.

Водопенный или водяной (ОВ, ОВП). Эффективен против возгораний бумаги, дерева, ткани. Минусы: нельзя использовать на электроприборах. Для чего подойдет: гостиная и детская при условии отсутствия электроники.

2. Объем и вес.

1–2 килограмма — компактные, подойдут для кухни или прихожей.

4–5 килограммов — универсальный вариант для квартиры или небольшого дома.

Более 6 килограммов — для гаражей, котельных, больших помещений.

Главное — соблюдать баланс мощности и веса. Следите, чтобы огнетушитель был не слишком тяжелым для поднятия.

3. На что еще обратить внимание.

Маркировка. На ней должны быть указана дата изготовления, срок службы и класс пожара, на который рассчитан огнетушитель.

Наличие пломбы и манометра (у порошковых): стрелка должна быть в зеленой зоне.

Сертификат соответствия.

4. Где хранить?