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28 июля 2025 в 15:30

Семья может спать спокойно: как выбрать огнетушитель для дома

Как выбрать огнетушитель для дома Как выбрать огнетушитель для дома Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли у вас дома огнетушитель? А какой он? Рабочий ли? Эти вещи кажутся мелочью, пока не случится беда. Разбираемся, как выбрать огнетушитель для дома и зачем вообще он нужен.

Зачем нужен огнетушитель

Огнетушитель — это первое средство тушения огня до прибытия спасателей. Он поможет справиться с возгоранием электроприборов, мебели, масла на плите или замыкании в розетке.

Помните, что даже маленький домашний огнетушитель может предотвратить серьезное возгорание.

Как выбрать огнетушитель для дома: простое руководство

1. Какие бывают огнетушители?

  • Порошковый (ОП). Универсальный — подходит почти для всех типов пожаров — электропроводка, пластик, дерево, горючие жидкости. Минусы: оставляет белый порошок, который сложно убирать. Для чего подойдет: квартира, частный дом, гараж, кухня.

  • Углекислотный (ОУ). Тушит огонь за счет охлаждения и вытеснения кислорода. Хорош для электрооборудования — не оставляет следов. Минусы: неэффективен на открытом воздухе и при горении тканей. Для чего подойдет: кабинет, кухня.

  • Водопенный или водяной (ОВ, ОВП). Эффективен против возгораний бумаги, дерева, ткани. Минусы: нельзя использовать на электроприборах. Для чего подойдет: гостиная и детская при условии отсутствия электроники.

2. Объем и вес.

  • 1–2 килограмма — компактные, подойдут для кухни или прихожей.

  • 4–5 килограммов — универсальный вариант для квартиры или небольшого дома.

  • Более 6 килограммов — для гаражей, котельных, больших помещений.

Главное — соблюдать баланс мощности и веса. Следите, чтобы огнетушитель был не слишком тяжелым для поднятия.

3. На что еще обратить внимание.

  • Маркировка. На ней должны быть указана дата изготовления, срок службы и класс пожара, на который рассчитан огнетушитель.

  • Наличие пломбы и манометра (у порошковых): стрелка должна быть в зеленой зоне.

  • Сертификат соответствия.

4. Где хранить?

  • В доступном и видимом месте, не в шкафу под завалами.

  • Вдали от нагревательных приборов и влаги.

  • В частном доме можно повесить в коридоре, на кухне, рядом с гаражом.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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