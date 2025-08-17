В Саратове скульптура «Кот ученый» насмерть придавила девочку

В парке Саратова произошла трагедия: скульптура «Кот ученый» упала на девочку, в результате чего она погибла, сообщила пресс-служба администрации города. По предварительной информации, фигура была установлена во время аренды парка и неожиданно упала на ребенка.

В мэрии выразили искренние соболезнования родным погибшей девочки. По данным следствия, ребенку было 1 год 9 месяцев.

В пресс-службе Следственного управления СК по Саратовской области сообщили, что проводится проверка по факту инцидента. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. В мэрии также заявили о подготовке официального обращения в правоохранительные и надзорные органы для объективного расследования.

