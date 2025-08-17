Маленький мальчик пошел в гости и утонул в выгребной яме В Бурятии скончался ребенок после падения в выгребную яму

Трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии, передает Telegram-канал Babr Mash. По данным следствия, он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подружкой.

В ходе игры дети открыли деревянную крышку отстойника, и ребенок провалился внутрь. Взрослые подоспели почти сразу, попытались оказать первую помощь, однако привести мальчика в чувство не удалось. В больнице врачи боролись за его жизнь еще три дня, но спасти ребенка не смогли.

Ранее двухлетний мальчик трагически утонул, упав в выгребную яму, когда родители на короткое время отвлеклись. Инцидент произошел во дворе частного дома в селе Улькан Иркутской области. По данным Следственного комитета, ребенок свалился в яму, наполненную водой, и не смог выбраться самостоятельно. Родители обнаружили пропажу и пытались помочь, но деревянный настил мешал доступу.

Кроме того, в Бурятии годовалая девочка погибла в самодельном «бассейне» — обрезанной тракторной покрышке во дворе частного дома в селе Никольск Мухоршибирского района. По данным СК, инцидент произошел, пока мать готовила обед. Девочка вышла на улицу, упала в наполненную водой покрышку и захлебнулась.