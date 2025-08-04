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04 августа 2025 в 12:20

Годовалый ребенок умер в тракторном колесе

СК: годовалая девочка в Бурятии утонула в самодельном бассейне из покрышки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии годовалый ребенок погиб в самодельном бассейне из тракторной покрышки, сообщает следственное управление СК РФ по республике. Инцидент случился в селе Никольском Мухоршибирского района. Родители использовали большое тракторное колесо в качестве импровизированного бассейна во дворе своего дома. 3 августа днем, когда мать находилась внутри дома и занималась приготовлением пищи, малышка оказалась в воде и захлебнулась.

На лето во дворе дома родители установили самодельную емкость из тракторной покрышки для сбора воды и полива огорода, а также использования в качестве бассейна. 3 августа днем, пока мать готовила в доме еду, девочка вышла наружу, в огороде упала в указанную емкость и утонула. Женщина почти сразу вышла следом, обнаружила дочь в воде, извлекла и стала оказывать первую помощь. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата, — говорится в сообщении СК.

До этого в Ленинградской области пенсионер случайно уронил свою пятилетнюю внучку во время фотосессии. В результате падения у девочки зафиксировали серьезные травмы — разрыв селезенки и ушибы. Ребенка в срочном порядке доставили в медицинское учреждение, где врачи оценили ее состояние как тяжелое.

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