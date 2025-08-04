Дед уронил внучку во время семейной фотосессии

Дед уронил внучку во время семейной фотосессии В Ленобласти пенсионер уронил пятилетнюю внучку, которой разорвало селезенку

В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионер уронил внучку во время семейной фотосессии, пишет 78.ru. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого пятилетняя девочка получила разрыв селезенки.

Несчастный случай произошел в поселке Жемчужина. Во время фотосъемки дедушка не удержал пятилетнюю внучку, и она упала. Медики диагностировали у нее разрыв селезенки и ушиб. Ребенка немедленно госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

По факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку. Известно, что ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов.

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