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04 августа 2025 в 11:57

Дед уронил внучку во время семейной фотосессии

В Ленобласти пенсионер уронил пятилетнюю внучку, которой разорвало селезенку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ломоносовском районе Ленинградской области пенсионер уронил внучку во время семейной фотосессии, пишет 78.ru. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого пятилетняя девочка получила разрыв селезенки.

Несчастный случай произошел в поселке Жемчужина. Во время фотосъемки дедушка не удержал пятилетнюю внучку, и она упала. Медики диагностировали у нее разрыв селезенки и ушиб. Ребенка немедленно госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

По факту произошедшего полиция проводит доследственную проверку. Известно, что ранее семья не привлекала внимание правоохранительных органов.

Ранее в Самаре возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком. В Следственном комитете России выяснили, что родственники в течение долгого времени издевались над семилетним мальчиком.

В Орловской области подросток на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку, когда ехал по деревне Черкасской Кромского района. В результате его действий малышка погибла.

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