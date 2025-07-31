Подросток на мотоцикле насмерть сбил четырехлетнюю девочку В Орловской области ребенок погиб после наезда 14-летнего подростка на мотоцикле

Подросток на мотоцикле сбил четырехлетнюю девочку, двигаясь по проезжей части в деревне Черкасской Кромского района Орловской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В результате действий 14-летнего мальчика ребенок скончался. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

14-летний подросток, управляя мотоциклом марки Racer Nitro 250, двигаясь по проезжей части автомобильной дороги в д. Черкасской Кромского района, сбил четырехлетнюю девочку. Несовершеннолетняя скончалась в больнице от полученных травм, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что главной причиной подобных ДТП является безответственное отношение родителей, которые сами приобретают детям мотоциклы. Там также напомнили об ответственности за передачу несовершеннолетним транспортного средства, для управления которым требуется водительское удостоверение.

Ранее в Гусиноозерске в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.