Подросток на питбайке сбил пенсионерку и скрылся В Бурятии 15-летний подросток сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Гусиноозерске в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину, пишет «МК в Бурятии». ДТП произошло во дворе на улице Пушкина. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.

По предварительной информации, группа подростков передвигалась по дворовой территории на мототранспорте. Один из несовершеннолетних допустил наезд на женщину. В результате инцидента пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, ее госпитализировали.

К административной ответственности привлекли мать подростка, допустившую передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему. Параллельно возбуждены административные производства в отношении подростков, нарушивших ПДД.

Ранее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка мини-мотоцикла.