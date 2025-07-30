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30 июля 2025 в 11:18

Подросток на питбайке сбил пенсионерку и скрылся

В Бурятии 15-летний подросток сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гусиноозерске в Бурятии 15-летний подросток за рулем питбайка сбил 73-летнюю женщину, пишет «МК в Бурятии». ДТП произошло во дворе на улице Пушкина. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали.

По предварительной информации, группа подростков передвигалась по дворовой территории на мототранспорте. Один из несовершеннолетних допустил наезд на женщину. В результате инцидента пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, ее госпитализировали.

К административной ответственности привлекли мать подростка, допустившую передачу управления транспортным средством несовершеннолетнему. Параллельно возбуждены административные производства в отношении подростков, нарушивших ПДД.

Ранее в Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием питбайка и легкового автомобиля. В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка мини-мотоцикла.

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