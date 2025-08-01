Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:28

В Самаре семилетний мальчик долгое время терпел издевательства от родных

В Самаре родственники систематически избивали и унижали семилетнего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком, сообщили в информационном центре СК России. Родственники на протяжении долгого времени издевались над семилетним мальчиком.

Ребенок на постоянной основе подвергался физическому насилию и оскорблениям со стороны своего отца, мачехи и брата, говорится в сообщении. Более того, родители не обеспечивали ему необходимый уход и заботу. Мальчик неоднократно обращался к соседям за помощью, но их обращения в инстанции не дали эффекта.

В Самарской области начали расследование по уголовному делу. Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, попросил руководителя местного следственного управления, Павла Олейника, рассказать о ходе и результатах расследования. Это дело находится под особым вниманием в центральном офисе СК России.

Ранее в Видном правоохранители обнаружили факты жестокого обращения с детьми. Отчим-инвалид и мать издевались над несовершеннолетними на протяжении последних полутора лет. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Сейчас для пострадавших детей ищут новых опекунов, чтобы они могли расти в безопасной и счастливой обстановке.

домашнее насилие
несовершенолетние
родители
издевательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина сравнялась с Европой по одному показателю
Отоларинголог раскрыла неожиданный способ облегчить боль в горле
Состояние богатейших россиян прибавило $20 млрд
Мать переломала ребра 11-месячному сыну за то, что он измазался сажей
Причиной катастрофы в Вашингтоне могла стать ошибка авиадиспетчера
Группа t.A.T.u. представит новые треки и отправится в мировое турне
Володин раскрыл, когда в РФ рассмотрят инициативу об ипотечных каникулах
Российского подростка жестоко запинали за накрашенные ногти
Названы особенности неуловимых «Гераней», которые обходят украинскую ПВО
Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии
Бомбы в кошках, удар по рынку, выход к Киеву: ВСУ атакуют РФ 1 августа
Кинолог объяснил, как отучить собаку спать на хозяйской кровати
На побережье Сахалина обнаружили мину «Лепесток»
«Давно пора!» Макаревича лишат гражданства России? Какую черту он перешел
Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты
«ПВО изматывается»: Россия нашла способ успешнее атаковать цели на Украине
«Помогал пироженкой»: красноярец перебрал с алкоголем и домогался девочек
Кот в Петербурге четвертый день не идет в руки спасателей на набережной
Военэксперт рассказал, как Россия успешно использует опыт СССР на СВО
Сумку с 2 млн рублей украли у безработного россиянина
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.