В Самаре семилетний мальчик долгое время терпел издевательства от родных В Самаре родственники систематически избивали и унижали семилетнего ребенка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за жестокого обращения с ребенком, сообщили в информационном центре СК России. Родственники на протяжении долгого времени издевались над семилетним мальчиком.

Ребенок на постоянной основе подвергался физическому насилию и оскорблениям со стороны своего отца, мачехи и брата, говорится в сообщении. Более того, родители не обеспечивали ему необходимый уход и заботу. Мальчик неоднократно обращался к соседям за помощью, но их обращения в инстанции не дали эффекта.

В Самарской области начали расследование по уголовному делу. Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, попросил руководителя местного следственного управления, Павла Олейника, рассказать о ходе и результатах расследования. Это дело находится под особым вниманием в центральном офисе СК России.

Ранее в Видном правоохранители обнаружили факты жестокого обращения с детьми. Отчим-инвалид и мать издевались над несовершеннолетними на протяжении последних полутора лет. В отношении родителей возбуждены уголовные дела. Сейчас для пострадавших детей ищут новых опекунов, чтобы они могли расти в безопасной и счастливой обстановке.