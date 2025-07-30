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30 июля 2025 в 10:33

Двухлетний малыш утонул в выгребной яме, когда родители отвлеклись

В Иркутской области двухлетний мальчик упал в выгребную яму и утонул

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетний ребенок упал в наполненную водой выгребную яму на территории частного дома в селе Улькан Иркутской области, когда родители оставили его без присмотра, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. В результате мальчик не смог самостоятельно выбраться и погиб.

Вечером 29 июля в селе Улькан во дворе частного дома двухлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, упал в выгребную яму домовладения, наполненную водой, откуда не смог самостоятельно выбраться, — говорится в сообщении.

Уточняется, что когда родители обнаружили пропажу ребенка, они попытались спасти его, но доступ к яме преграждал деревянный настил. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве призвали граждан не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Башкирии местная жительница погибла, пытаясь спасти тонущего 11-летнего мальчика. Тело 43-летней женщины вытащили из реки очевидцы. При этом подростку удалось выплыть самостоятельно.

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