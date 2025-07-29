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29 июля 2025 в 20:59

Россиянка попыталась спасти тонущего ребенка и погибла

В Башкирии женщина попыталась спасти 11-летнего мальчика из реки и утонула

Фото: МЧС России

В Башкирии погибла местная жительница, сообщает региональное МЧС в Telegram-канале. Тело 43-летней женщины очевидцы вытащили из реки Буй у деревни Татарская Урада в Янаульском районе.

Из реки Буй вблизи деревни Татарская Урада очевидцы вытащили из воды 43-летнюю женщину. К сожалению, женщина погибла. Место для купания не оборудовано. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Причины происшествия устанавливаются, — говорится в сообщении.

В то же время, по данным Telegram-канала Mash Batash, перед трагедией женщина услышала крики о помощи и бросилась спасать тонущего 11-летнего мальчика, оказавшегося в воде. Подростку удалось выплыть самостоятельно, однако сама женщина погибла.

Ранее в Коста-Рике известный американский актер Малькольм-Джамал Уорнер утонул во время купания на пляже Плайя-Гранде. По предварительной информации, 54-летнего артиста, звезду сериалов «Декстер» и «Гений», унесло сильным течением. Несмотря на оперативную помощь очевидцев и спасателей, реанимировать его не удалось.

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