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23 июля 2025 в 01:21

Звезда культового сериала «Декстер» утонул во время отдыха в Коста-Рике

Звезда сериала «Декстер» Малькольм-Джамал Уорнер утонул в Коста-Рике

Фото: Global Look Press/Garry Lotulung

Американский актер Малькольм-Джамал Уорнер, известный по ролям в сериалах «Декстер» и «Гений», утонул во время семейного отдыха в Коста-Рике. По предварительным данным People, 54-летний артист стал жертвой сильного течения.

Согласно сообщению СМИ, трагедия произошла 20 июля на пляже Плайя-Гранде. Несмотря на попытки очевидцев и спасателей помочь, Уорнера не удалось реанимировать. Дата и место прощания пока не объявлены.

Мы вчера днем получили сообщение о том, что взрослый мужчина утонул на пляже Колес... Пострадавший был унесен течением во время купания, — сообщили в правоохранительных органах Коста-Рики.

Уорнер начал карьеру в 1982 году с эпизодической роли в сериале «Мэтт Хьюстон», но всемирную известность ему принесла роль Тео Хакстабла в «Гении». Также он снимался в «Форс-мажорах» и «Американской истории ужасов». В последние годы актер занимался подкастами и продюсированием.

Ранее сообщалось, что один из основателей и участник группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. В заявлении его семьи говорится, что он умер «в окружении любви». У музыканта была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал от других проблем со здоровьем.

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