17 августа 2025 в 23:21

Рубио рассказал, как санкции США беспокоят Европу

Рубио: введение вторичных санкций против партнеров России беспокоит Европу

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейские страны в частном порядке выражали обеспокоенность возможным введением США вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, заявил в интервью Fox News госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, такие санкции могут создавать сложности.

Относительно законопроекта Сената США, который предлагает пошлины в размере 100% для Индии и Китая, мы слышали от европейских стран некоторое беспокойство в этой связи, этого не было в пресс-релизах, но это озвучивалось, — рассказал он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что, если Вашингтон введет новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно. При этом он признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций Евросоюза против РФ. По ее словам, Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

