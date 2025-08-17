Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно

Если Соединенные Штаты введут новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно, заявил в интервью телекомпании NBC государственный секретарь США и врио помощника американского лидера по нацбезопасности Марко Рубио. Он признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.
В тот самый момент, когда вы вводите новые санкции, ваши возможности усадить их за стол резко сокращаются. Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет, — объяснил Рубио.
Он выразил уверенность, что сегодня существует только один способ прекратить боевые действия на Украине. По его словам, для этого необходимо добиться согласия на мирную сделку как Москвы, так и Киева.
Ранее Рубио заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу с улыбкой.