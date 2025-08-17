Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 17:30

Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно

Рубио: новые санкции США означали бы, что конфликт на Украине уже не завершить

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если Соединенные Штаты введут новые санкции против России, это будет означать, что урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем уже невозможно, заявил в интервью телекомпании NBC государственный секретарь США и врио помощника американского лидера по нацбезопасности Марко Рубио. Он признал, что введенные администрацией бывшего президента Джо Байдена ограничения не оказали никакого эффекта.

В тот самый момент, когда вы вводите новые санкции, ваши возможности усадить их за стол резко сокращаются. Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет, — объяснил Рубио.

Он выразил уверенность, что сегодня существует только один способ прекратить боевые действия на Украине. По его словам, для этого необходимо добиться согласия на мирную сделку как Москвы, так и Киева.

Ранее Рубио заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными. Журналист Павел Зарубин обратил внимание, что дипломат встретил съемочную группу с улыбкой.

