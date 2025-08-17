Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:14

Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске

Рубио назвал очень продуктивными переговоры Путина и Трампа на Аляске

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа оказались очень продуктивными, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале отметил, что дипломат встретил съемочную группу программы «Москва. Кремль. Путин» с улыбкой.

Было очень продуктивно, — подчеркнул Рубио.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что пролет американского бомбардировщика B-2 Spirit и четырех истребителей F-22 во время встречи Путина и Трампа продемонстрировал высшую степень уважения к гостю. Он подчеркнул, что это происходит в рамках протокола.

Между тем источник, близкий к организации переговоров Путина и Дональда Трампа, объяснил, что поездка двух лидеров в одном автомобиле на Аляске стала экспромтом. Изначально планировалось, что российский президент поедет на Aurus, а американский лидер — на Cadillac. Однако после общей фотосессии Трамп пригласил Путина присоединиться к нему, и российский лидер согласился, изменив сценарий кортежа.

Владимир Путин
Россия
Аляска
Дональд Трамп
США
Марко Рубио
переговоры
