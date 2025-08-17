Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 09:49

Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске

Генерал Липовой: пролет истребителей над Аляской стал знаком уважения к Путину

Пролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон Пролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон Фото: РИА Новости

Пролет американского бомбардировщика B-2 Spirit и четырех истребителей F-22 во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продемонстрировал высшую степень уважения к гостю, сообщил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой. Он подчеркнул, что это происходит в рамках протокола.

Пролет истребителей над президентами после их встречи в переводе с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне, — объяснил Липовой.

В первые минуты встречи Путина и Трампа на аэродроме военной базы в Анкоридже в небе был замечен стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, сопровождаемый четырьмя истребителями F-22. Как отмечают аналитики, встреча глав двух государств на Аляске сопровождалась открытой демонстрацией военной мощи.

Ранее эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Путин был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.

Владимир Путин
Аляска
истребители
бомбардировщики
Дональд Трамп
США
саммиты
Сергей Липовой
переговроры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Пожилой инвалид умер после общения с ИИ
На Солнце исчезли практически все пятна
Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа
Наступление ВС РФ на Харьков 17 августа: появление женщин, рывок на Купянск
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 августа: где сбои в РФ
Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Беспилотник ВСУ устроил охоту на КАМАЗ в приграничном регионе
На СВО заметили женские расчеты БПЛА
Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска
Сумы, Красный Лиман, Херсон: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 августа
Рубио тремя словами описал переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам объяснили, как отличить синдром сухого глаза от усталости
Жены и дети трудовых мигрантов могут получить запрет на въезд в Россию
Дроны ВСУ пытались атаковать предприятие в российском регионе
Дубцова ответила на обвинения Крутого в неблагодарности
Германия назвала главное условие для начала переговоров по Украине
«Закономерный вопрос»: Гаспаряна призвали проверить на связь с иноагентами
Мерц предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского в Европе
«Пакостничают»: военэксперт о целях поездки Сырского в Сумскую область
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.