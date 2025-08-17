Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске

Пролет авиагруппы над Аляской во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Пролет американского бомбардировщика B-2 Spirit и четырех истребителей F-22 во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске продемонстрировал высшую степень уважения к гостю, сообщил aif.ru генерал-майор Сергей Липовой. Он подчеркнул, что это происходит в рамках протокола.

Пролет истребителей над президентами после их встречи в переводе с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне, — объяснил Липовой.

В первые минуты встречи Путина и Трампа на аэродроме военной базы в Анкоридже в небе был замечен стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, сопровождаемый четырьмя истребителями F-22. Как отмечают аналитики, встреча глав двух государств на Аляске сопровождалась открытой демонстрацией военной мощи.

Ранее эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что Путин был воодушевлен и расслаблен во время своего визита на Аляску. По мнению профайлера, на пресс-конференции у главы государства была очень хорошая речь с точки зрения интонации.