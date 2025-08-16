В-2 Spirit и F-22: чем интересны пролетевшие над Путиным и Трампом самолеты

Колонны военной техники выстроились на территории базы Элмендорф-Ричардсон, где проходят переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. Какое вооружение замечено на месте встречи, чем оно интересно?

Что за самолеты пролетели над Путиным и Трампом

В первые минуты встречи на аэродроме военной базы в Анкоридже в небе над президентами России и США был замечен стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, сопровождаемый четырьмя истребителями F-22.

B-2 Spirit также известен как бомбардировщик-невидимка, он был принят на вооружение ВВС США в 1997 году. Самолет может транспортировать ядерное оружие. Является единственным носителем противобункерной бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP) GBU-57. Она весит почти 14 тонн и способна проникать под землю на глубину до 61 метра.

F-22 Raptor — малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения. Он поступил на вооружение Военно-воздушных сил США в 2005 году. Его задача — противостоять авиации противника, обеспечивать превосходство в воздухе и наносить удары по тыловым объектам противника.

Почему Трамп решил встретить Путина мощным вооружением

Как отмечает издание Axios, встреча Путина и Трампа на Аляске сопровождалась открытой демонстрацией военной мощи.

В публикации говорится, что F-22 Raptor и B-2 Spirit относятся к числу самых ценных и дорогих вооружений США.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что США могли напомнить о наличии у страны ядерного оружия при помощи бомбардировщика B-2 Spirit, пролетевшего во время встречи президентов США и РФ. Именно данный самолет отличился при бомбардировке в Иране.

«То, что они привлекли стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, я полагаю, сделано для того, чтобы напомнить, что Америка все-таки ядерная держава. Они показали свою „невидимку“, который в Иране у них отличился при бомбардировке двух ядерных объектов. Я это рассматриваю как демонстрацию того, что это военная база, напоминание, что у Америки есть ядерное оружие», — пояснил Кнутов.

Он уточнил, что Россия помнит о наличии у США ядерного оружия. По словам эксперта, для РФ нет никаких новинок.

«Но мы это знаем. Для нас в этом ничего удивительного нет, новинок для нас никаких нет», — заключил собеседник издания.

