F-22 Raptor вместо караула: как Аляска встретила Путина и делегацию РФ

Самолет президента США и истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа

Самолеты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приземлились на Аляске. Для торжественной встречи Путина на самом высоком уровне, как и обещали, развернули красную дорожку. Однако это не обычная дорожка: вместо почетного караула практически вплотную с обеих сторон размещены четыре тяжелых истребителя F-22 Raptor — аналоги российских Су-57. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Какие счастливые приметы предшествовали саммиту

Накануне саммита член российской делегации Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. При этом он выразил надежду на то, что это хороший знак.

Другим добрым знаком стало отстранение от переговоров спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который очень хотел принять участие в саммите на Аляске. Однако его не включили в делегацию, поскольку, по словам европейского дипломатического источника, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву.

Чем необычна подготовка саммита в Анкоридже

Отличие саммита в Анкоридже от остальных топовых мероприятий такого уровня — в скорости подготовки и беспрецедентном уровне безопасности. Для всех делегаций предусмотрено размещение не в гостиницах в городе, а на объектах Университета Аляски, причем в каком кампусе какая делегация — держится в секрете.

Известно лишь, что российских журналистов разместили в достаточно спартанских условиях на университетском стадионе отдельно от американцев. На саммит допустили лишь представителей СМИ из России и США. Медиа других стран в Анкоридже не представлены. Более того, собственно на саммите американские и российские журналисты находятся в разных секторах пресс-зоны. У американских репортеров своя сеть Wi-Fi, у россиян — своя.

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Фото: Fox9

Когда пришло время проходить через досмотр, Секретная служба сначала проверила российскую сторону, а затем — американскую. Сам досмотр оказался многочасовым испытанием с выворачиванием всех вещей и «обнюхиванием» собаками.

Единственное место, где журналисты из двух стран могут пересечься, — это открытая некурящая зона рядом с залом, где Трамп и, возможно, Путин проведут совместную пресс-конференцию.