Железная хватка. Как «фирменное» рукопожатие Трампа сломалось на Путине

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

На военной базе Элмендорф-Ричардсон продолжаются переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием делегаций. Освещающих саммит журналистов попросили покинуть переговорный зал. О том, как начинались переговоры и какие счастливые приметы им предшествовали — в материале NEWS.ru.

Как начались переговоры Путина и Трампа

Путин и Трамп встретились на летном поле в Анкоридже и не стали отвечать на вопросы СМИ. В момент их прохода по красной дорожке истребитель B2 Spirit в сопровождении еще четырёх F-22 пролетели над ними.

Трамп известен своим «фирменным» рукопожатием, когда притягивает к себе мировых лидеров, и далеко не каждый перед этим может устоять. Это жест доминирования, и часто люди, которых таким образом притягивает Трамп, выглядят смешными. Однако с Путиным такой фокус не прошел, и было видно, что президент РФ может легко «перетянуть» Трампа.

Президенты сели в машину американского лидера, продолжили беседу там и тронулись к месту проведения переговоров. Разговор шел без участия переводчиков.

Встреча президентов России и США продолжается в настоящий момент и идет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось ранее. Во встрече принимают участие министры из России и США. Однако благодаря тому, что Трамп пригласил Путина проследовать в автомобиле, у них оказалась возможность поговорить перед саммитом один на один.

Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе. За спиной у президентов баннер с выбранным США слоганом встречи на Аляске — «В погоне за миром». С российской стороны в переговорах принимают участие, помимо главы государства, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов. Американскую сторону представляют собственно Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Журналистов попросили покинуть зал для переговоров.

Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп и Марко Рубио во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Телеканал NBC сравнил и назвал абсолютно разными приветствия Трампом Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что теплое приветствие Путина резко контрастирует с ссорой, которая произошла зимой с Зеленским в Белом доме, когда Трамп и вице Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за то, что он не выказал должного уважения.

Какие счастливые приметы предшествовали саммиту

Накануне саммита член российской делегации Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске. При этом он выразил надежду на то, что это хороший знак.

Другим добрым знаком стало отстранение от переговоров спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который очень хотел принять участие в саммите на Аляске. Однако его не включили в делегацию, поскольку, по словам европейского дипломатического источника, российская сторона рассматривает его как симпатизирующего Киеву.

Чем необычна подготовка саммита в Анкоридже

Отличие саммита в Анкоридже от остальных топовых мероприятий такого уровня — в скорости подготовки и беспрецедентном уровне безопасности. Для всех делегаций предусмотрено размещение не в гостиницах в городе, а на объектах Университета Аляски, причем в каком кампусе какая делегация — держится в секрете.

Известно лишь, что российских журналистов разместили в достаточно спартанских условиях на университетском стадионе отдельно от американцев. На саммит допустили лишь представителей СМИ из России и США. Медиа других стран в Анкоридже не представлены. Более того, собственно на саммите американские и российские журналисты находятся в разных секторах пресс-зоны. У американских репортеров своя сеть Wi-Fi, у россиян — своя.

Церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа Фото: Fox9

Когда пришло время проходить через досмотр, Секретная служба сначала проверила российскую сторону, а затем — американскую. Сам досмотр оказался многочасовым испытанием с выворачиванием всех вещей и обнюхиванием собаками.

Единственное место, где журналисты из двух стран могут пересечься, — это открытая некурящая зона рядом с залом, где Трамп и Путин, возможно, проведут совместную пресс-конференцию.

