Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 22:43

Стартовали исторические переговоры Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три» начались на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Juhani Kandell/Xinhua/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча проходит в специально подготовленном помещении, украшенном государственными флагами обеих стран.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Жестких временных рамок предстоящий саммит не имеет. Время, когда завершатся переговоры, будет зависеть от того, как пойдет дискуссия.

Итоги встречи лидеров двух стран будут озвучены на совместной пресс-конференции. Ожидается, что переговоры затронут ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Ранее Трамп заявил, что обсудит с Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва. На саммите с США также может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. Речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

