Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске. Американский лидер приветствовал российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого направились на переговоры.
Примечательно, что республиканец первым приземлился в Анкоридже, но до появления борта с президентом РФ он оставался в своем лайнере и не выходил, ожидая гостя.
Для встречи Путина американский лидер, как и обещал, развернул красную дорожку. Однако это была не обычная дорожка: вместо почетного караула практически вплотную с обеих сторон размещены четыре тяжелых истребителя F-22 Raptor — аналоги российских Су-57.
Подробнее об историческом событии — в фотогалерее NEWS.ru.
Самолет президента США и истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Фото: kremlin.ru
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/kremlin.ru
Обстановка перед прилетом Дональд Трампа и Владимир Путина на военную объединенную базу Эльмендорф — Ричардсон
Фото: AP/TASS
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Фото: AP/ТАСС
Автомобиль «Аурус» кортежа президента России на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп во время встречи президента РФ Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости