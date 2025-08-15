Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 23:28

Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске. Американский лидер приветствовал российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого направились на переговоры.

Примечательно, что республиканец первым приземлился в Анкоридже, но до появления борта с президентом РФ он оставался в своем лайнере и не выходил, ожидая гостя.

Для встречи Путина американский лидер, как и обещал, развернул красную дорожку. Однако это была не обычная дорожка: вместо почетного караула практически вплотную с обеих сторон размещены четыре тяжелых истребителя F-22 Raptor — аналоги российских Су-57.

Подробнее об историческом событии — в фотогалерее NEWS.ru.

Самолет президента США и истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Самолет президента США и истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Фото: kremlin.ru
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Самолет президента России Владимира Путина на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости/kremlin.ru
Обстановка перед прилетом Дональд Трампа и Владимир Путина на военную объединенную базу Эльмендорф — Ричардсон
Обстановка перед прилетом Дональд Трампа и Владимир Путина на военную объединенную базу Эльмендорф — Ричардсон
Фото: AP/TASS
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске
Фото: AP/ТАСС
Автомобиль «Аурус» кортежа президента России на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Автомобиль «Аурус» кортежа президента России на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Фото: РИА Новости
Дональд Трамп во время встречи президента РФ Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Дональд Трамп во время встречи президента РФ Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Кортеж Дональда Трампа на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске
Фото: РИА Новости
Владимир Путин
Дональд Трамп
Аляска
переговоры
