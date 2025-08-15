Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в аэропорту Анкориджа на Аляске. Американский лидер приветствовал российского коллегу на выходе из самолета. Главы государств пожали руки и прошли к кортежу Трампа, на лимузине которого направились на переговоры.

Примечательно, что республиканец первым приземлился в Анкоридже, но до появления борта с президентом РФ он оставался в своем лайнере и не выходил, ожидая гостя.

Для встречи Путина американский лидер, как и обещал, развернул красную дорожку. Однако это была не обычная дорожка: вместо почетного караула практически вплотную с обеих сторон размещены четыре тяжелых истребителя F-22 Raptor — аналоги российских Су-57.

Подробнее об историческом событии — в фотогалерее NEWS.ru.