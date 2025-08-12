«Наглый, подлейший обман!» Как русская Аляска стала вдруг американской

15 июля переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоятся на Аляске в России. Об этом президент США заявил на пресс-конференции 11 августа, и никто из президентского аппарата его не поправил и не дезавуировал. Эта оговорка Трампа на самом деле не вполне является таковой. И в сознании американцев, и во многих практических аспектах Аляска — до сих пор не совсем территория США. Почему Аляска обязательно вернется в Россию — в материале NEWS.ru.

Как Аляска осваивалась русскими

Первыми европейцами, посетившими Аляску, считаются члены команды бота «Святой Гавриил» под началом геодезиста Михаила Гвоздева и подштурмана Ивана Федорова. Вместе с тем есть сведения, что русские поселения существовали там еще с XVI–XVII веков. Территория, где они высадились, получила называние мыс Гвоздева, который в 1944 году был переименован американцами в мыс Принца Уэльского.

С середины XVIII века началось активное освоение Аляски и Алеутских островов русскими, а в конце столетия появились российские поселения, православная миссия и администрация Русской Америки во главе с главным правителем Александром Барановым, памятник которому расположен в городе Ситка, бывшем Ново-Архангельске — столице российской территории.

Благодаря энергичной деятельности Баранова, который, согласно источникам, отличался личной честностью и бескорыстием, значительно расширились торговые связи русских поселений в Северной Америке с Калифорнией, Гавайскими островами, Китаем, был снаряжен ряд экспедиций для исследования Тихоокеанского побережья, основана верфь, построены медеплавильный завод и школа, организована добыча угля.

При этом Русская Америка не была заштатной колониальной территорией. Даже административно с 1840 по 1852 год именно в Ново-Архангельске располагалась кафедра Камчатской, Курильской и Алеутской епархии, окормлявшей обширные российские земли на Дальнем Востоке.

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову в американском городе Ситка (штат Аляска) Фото: РИА Новости

Почему Аляска была продана США и насколько законной была эта сделка

Однако в 1867 году Александр II принял решение о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки за $7,2 млн. Как сказал NEWS.ru американист Борис Межуев, «при продаже Аляски ее цена была существенно занижена»: $7,2 млн были эквивалентны примерно 11 тоннам золота. Так что если перевести это золото в современные доллары, то Аляску продали за смехотворный на сегодняшний день $1 млрд.

«Продажа пришлась на период после Крымской войны. Россия занималась экспансией в Среднюю Азию, а восточное направление было признано менее перспективным, чем южное», — рассказывает эксперт. По его словам, решение было вызвано тем, что США воспринимались нашим союзником против Великобритании, которая присутствовала в соседней Канаде, и этот плацдарм Лондона предполагалось тем самым ослабить.

Схожего мнения придерживается и депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Аляска находилась очень далеко от тогдашних территорий Соединенных Штатов, но была близка к Канаде. Мы, собственно, и продали Аляску именно потому, что при тогдашних средствах транспорта не могли защитить ее от возможных атак из Канады», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, вопреки существующему мнению, Российская империя не отдала Аляску в аренду, а именно продала и эта продажа была полностью законной и соответствовала обычаям обеих стран на тот момент.

«Мы получили $7,2 млн, однако из этой суммы около $200 тысяч мы потратили на взятки сенаторам, поскольку в то время Аляска уже была изрядно выработана, пушной зверь в основном был выбит, а о других природных ресурсах территории тогда никто не знал, да и нефть с газом, которые сейчас там добывают, тогда никто не искал», — сказал депутат.

По словам Вассермана, деньги, которые мы получили, практически сразу же были использованы на закупку в Англии оборудования для железных дорог. «Мы покупали все необходимое — от рельсов до паровозов, так как у нас тогда еще не было налаженного собственного производства. Таким образом, в Россию пришли не деньги, а необходимое оборудование», — сказал он.

В окрестностях города Анкоридж на Аляске Фото: Сергей Попов/РИА Новости

Осталась ли Аляска Россией

Иного мнения придерживается военный эксперт Александр Собянин. «Сам факт передачи земель за деньги — нормальная, юридически легитимная практика. Но Аляска — это территория, которую урвали обманом, она не была оплачена. Российская империя не получила за нее денег. Наглый, подлейший обман, по сути», — сказал Собянин NEWS.ru.

По его словам, именно поэтому все в США прекрасно знают, что когда-то Аляска отойдет от Америки, и не развивают ее по-настоящему, а только добывают ресурсы и используют как стратегический военный форпост.

У журналиста Ивана Воронцова, который работал на Аляске, сложилось впечатление, что в прибрежной полосе постепенно приходят в упадок все традиционные промыслы местных — и рыболовство, и китобойное дело, и переработка продуктов. Только в последнее время начали развивать авиахаб Анкориджа из-за стратегического значения территории.

Аляска для большинства американцев до сих пор осталась далекой и чужой. По словам Воронцова, сами американцы летят туда крайне неохотно.

«Специфический климат Аляски в сочетании с полярным днем или полярной ночью очень серьезно давит на психику среднестатистического ковбоя, привыкшего к жаркому лету и редким осадкам», — рассказывает он. По его словам, у американцев есть термин Alaska Adventure, который используется для случаев, когда человек бросает работу, оставляет дом, иногда вместе с супругом или супругой, а то и с детьми, и отправляется на Аляску «в поисках себя».

«Деревенская жизнь на Аляске уникальна. <…> Поездка туда стала для меня потрясающим опытом. С одной стороны, я оставался в США, но с другой — возникало ощущение, будто находишься совсем в другой стране», — рассказал в интервью порталу «Православие.ру» американский сценарист Саймон Сционка, снявший фильм об автохтонных народах этой территории, принявших от русских и сохранивших православную веру.

Продавец в магазине в городе Нинильчик на Аляске Фото: Татьяна Лукьянова/РИА Новости

Как получилось, что Аляска осталась русской

Аляска, несмотря на то, что находится под властью США более 150 лет, во многом остается русской.

Местные автохтонные народы в значительной массе действительно сохранили веру, привнесенную русскими. «Православие — это что-то естественное для них. Они приняли его не по принуждению, для них это имело смысл. И они действительно передавали его из поколения в поколение и продолжают делать это сейчас», — рассказывает Сционка.

Всего из 740 тысяч населения штата 108 тысяч — представители местных эскимосов, алеутов и индейских народностей, и около 10 000 русских. Православными себя считают свыше 50 тысяч человек, на территории штата расположено свыше 80 церквей.

«Самоидентификация и самоназвание православных на Аляске — Russian Orthodox, то есть в нем есть и звучит понятие „русские“», — рассказывает Собянин. Белых европейцев в штате — порядка 450 тысяч человек, так что их число больше, но и сейчас сопоставимо с русскими, утверждает политолог.

Да и бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман гордится своими русскими корнями. По его словам, в 1798 году его предок, русский мужчина по имени Ефим Расторгуев, женился на местной алутиикской женщине по имени Аграфена.

Русская православная церковь на Аляске Фото: Stefan Arendt/ imageBROKER.com/Global Look Press Stefan

«Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски», — заявил журналистам Леман. Он отметил, что, являясь потомком русских переселенцев, хорошо помнит, как и другие местные жители, что раньше, еще до передачи США, Аляска была частью Российской империи. Политик также добавил, что стал первым представителем коренного населения штата, которого избрали на общегосударственную должность.

Почему и когда Аляска вернется в состав России

По мнению Александра Собянина, Аляска неминуемо вернется в состав России. «Она никогда культурно-цивилизационно и не становилась частью США, поэтому оговорка Трампа — это про то, что произойдет в будущем. Аляска обязательно вернется в лоно Родины», — считает эксперт. По его словам, это произойдет, когда США рухнут в кризис, из которого им будет не выбраться без помощи России.

«Наше государство несколько раз спасало США. Первый — во время войны против англичан: к берегам Америки был послан русский флот. Второй — во время Гражданской войны: опять же российский флот не дал англичанам вмешаться на стороне Юга и изменить ход войны. Третий — когда американская ФРС была запущена на деньги, вывезенные из России, на деньги русского царя, и Америка с нами не расплатилась. Четвертый — когда США получили из Советской России заказы на десятки предприятий и создание мощнейших промышленных районов СССР: Америка тогда первой вышла из Великой депрессии», — рассказывает Собянин.

По его словам, над США нависла угроза новой, гораздо более масштабной гражданской войны с риском распада и потери государственности — и Россия, как не раз бывало в истории, протянет руку помощи. «Уверен, что США в итоге получат и Канаду, и Гренландию, но за российскую помощь им придется заплатить Аляской», — считает эксперт.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа на Аляске: дата, что обсудят, позовут ли Зеленского

Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги

Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа

Лукашенко уходит? Кто будет следующим президентом Белоруссии, кандидаты