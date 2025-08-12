Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 13:13

В Госдуме развеяли мифы о покупке Аляски

Депутат Вассерман: при продаже Аляски $200 тысяч пошли на взятки сенаторам

Фото: Thomas Sbampato/Global Look Press

Аляска была продана за $7,2 млн (около 573 624 000 рублей), однако из этой суммы около $200 тысяч (15 934 000 рублей) было потрачено на взятки сенаторам, так как в то время эта территория уже была изрядно выработана, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с NEWS.ru. По его словам, полученные деньги ушли на закупки в Англии оборудования для железных дорог — от рельсов до паровозов. Таким образом в Россию пришли не деньги, а необходимое оборудование.

Да, мы не отдали Аляску в аренду, а именно продали. Продажа была полностью законной и соответствовала обычаям обеих стран на тот момент. Мы получили $7,2 млн, тогда доллар был эквивалентен примерно 2 граммам золота. Однако из этой суммы около $200 тысяч мы потратили на взятки сенаторам, поскольку в то время Аляска уже была изрядно выработана, пушной зверь в основном был выбит, а о других природных ресурсах Аляски тогда никто не знал. Более того, нефть и газ, которые сейчас там добывают, никто не искал, так как они еще никому не были нужны, — объяснил он.

По словам депутата, вернуть Аляску российская сторона можем лишь одним способом — купить ее снова у Соединенных Штатов. По нынешней цене это крайне маловероятно, отметил он.

Что касается слухов о затонувшем золоте, это путаница с крейсером, который был потоплен немцами в 1942 году. На этом крейсере действительно везли золото в оплату наших поставок из Британии. Насколько мне известно, этот крейсер был надлежащим образом застрахован, так что Британия все равно получила свою оплату, — подчеркнул депутат.

Ранее Вассерман заявил, что существование Украины несовместимо с целями СВО, поэтому ее нужно ликвидировать. По словам парламентария, сроки окончания спецоперации зависят только от России.

