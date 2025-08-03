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03 августа 2025 в 13:42

«Ликвидировать полностью»: Вассерман предсказал будущее Украины

Вассерман предложил полностью ликвидировать Украину

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существование Украины несовместимо с целями СВО, поэтому ее нужно ликвидировать, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК». По словам парламентария, при этом сроки окончания спецоперации зависят только от России.

Поскольку заявленные цели СВО в принципе несовместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны ее ликвидировать полностью, — подчеркнул Вассерман.

При этом американские чиновники не могут высказываться о сроках окончания СВО, потому что ничего о них не знают, констатировал депутат. При этом, по его мнению, президент США Дональд Трамп вынужден делать громкие заявления из-за нарастающего давления. В действительности политик не желает ограничивать отношения Вашингтона с Москвой, добавил парламентарий.

Ранее в США дали совет Трампу не затягивать конфликт на Украине в связи с неизбежной победой России. Западные аналитики обнаружили несостыковки между программной речью лидера и его действиями. Обещание быстро положить конец конфликту на Украине — не позднее чем через 24 часа — было центральным пунктом президентской кампании, однако спустя шесть месяцев после начала второго президентского срока Трампа кризисная ситуация далека от разрешения, отметили аналитики.

Анатолий Вассерман
СВО
США
Украина
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