В США дали совет Трампу в связи с неизбежной победой Путина на Украине

В США дали совет Трампу в связи с неизбежной победой Путина на Украине AC: Трампу не следует затягивать конфликт, в котором победит Путин

Американский президент Дональд Трамп обещал мир на Украине, и именно это он должен обеспечить, а не затягивать конфликт, в котором победит Россия, считают авторы издания American Conservative. По их мнению, Трамп также обещал избежать третьей мировой войны, вероятность которой возрастает из-за активного участия США в событиях на Украине.

Хотя Трамп установил крайний срок, чтобы сократить продолжительность конфликта, более вероятным результатом будет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточными военными преимуществами для достижения своих основных военных целей. Трамп не должен затягивать конфликт, — сказано в материале.

Обещание быстро положить конец конфликту на Украине — не позднее чем через 24 часа — было центральным пунктом президентской кампании Трампа в 2024 году. Однако спустя шесть месяцев после начала второго президентского срока Трампа кризисная ситуация далека от разрешения, отметили аналитики.

Ведущие СМИ предсказуемо раскритиковали Трампа за невыполнение обещания. В частности, CNN подсчитал количество раз, когда хозяин Белого дома давал это обещание во время предвыборной кампании. Итоговое число — 53 раза.

Ранее американский политический обозреватель Роберт Барнс заявил, что количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери ВСУ. По словам аналитика, Трампу предоставляют данные, не соответствующие действительности.