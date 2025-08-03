«Посмотрите на цифры»: в США раскрыли неприятную для Киева правду о потерях

«Посмотрите на цифры»: в США раскрыли неприятную для Киева правду о потерях Аналитик Барнс: обмен телами между РФ и Киевом указывает на реальные потери ВСУ

Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери ВСУ, заявил в соцсети Х американский политический обозреватель Роберт Барнс. По словам аналитика, американскому президенту Дональду Трампу предоставляют данные, не соответствующие действительности.

Трамп продолжает получать лживую информацию. С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел, — подчеркнул Барнс.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина в сумме передала России 78 тел погибших военнослужащих. При этом Москва передала противнику 6060 тел погибших украинских военных.

До этого украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Россия передала Киеву еще 1245 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины. В российском Министерстве обороны соответствующую информацию не комментировали.