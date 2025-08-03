Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 10:16

«Посмотрите на цифры»: в США раскрыли неприятную для Киева правду о потерях

Аналитик Барнс: обмен телами между РФ и Киевом указывает на реальные потери ВСУ

Фото: Социальные сети

Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери ВСУ, заявил в соцсети Х американский политический обозреватель Роберт Барнс. По словам аналитика, американскому президенту Дональду Трампу предоставляют данные, не соответствующие действительности.

Трамп продолжает получать лживую информацию. С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел, — подчеркнул Барнс.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Украина в сумме передала России 78 тел погибших военнослужащих. При этом Москва передала противнику 6060 тел погибших украинских военных.

До этого украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Россия передала Киеву еще 1245 тел погибших солдат Вооруженных сил Украины. В российском Министерстве обороны соответствующую информацию не комментировали.

тела
ВСУ
аналитики
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.