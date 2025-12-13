Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске

У Алеутских островов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Сейсмологи зафиксировали толчки в 13:50 по московскому времени.

Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине, составляющей 10 километров. На данный момент никакой информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Днем ранее толчки отметили у северо-восточного побережья Японии, там сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился у берегов префектуры Аомори на глубине 20 километров, что создало угрозу возникновения цунами. Жителям побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также юго-восточной части Хоккайдо рекомендовано быть в готовности к возможной волне.

Ранее в Единой геофизической службе РАН по Камчатке сообщили о землетрясении в Камчатском крае. Его магнитуда составила 5,7 по шкале Рихтера, отметили специалисты. Эпицентр сейсмического события располагался в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского.