12 августа 2025 в 09:48

Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви

Профессор Бергельсон заявила, что на Аляске сохранилось много русских церквей

Фото: DanitaDelimont.com/Dennis Flaherty/Jaynes Gallery/Global Look Press

Сегодня многие жители Аляски исповедуют православие и с уважением относятся к религии, рассказала доктор филологических наук Мира Бергельсон. По ее словам, которые приводит aif.ru, на полуострове живут такие народы, как эскимосы и атабаски. Кроме того, на Аляске сохранились многочисленные русские церкви.

Православие в той степени, в какой религии вообще играют роль в жизни молодого поколения, на Аляске сохраняется. В тех местах, где мы были, есть прекрасные русские церкви, — отметила профессор.

Бергельсон добавила, что в центре Аляски находится деревня православных индейцев Николай, названная в честь одного из вождей племени. Предки ее жителей во второй половине XIX века несколько месяцев спускались по реке на лодках, чтобы креститься.

Ранее экс-заместитель губернатора Аляски Лорен Леман рассказал, что регион сохраняет значительное культурное наследие со времен Русской Америки. По его словам, здесь по-прежнему есть граждане, имеющие русские корни. При этом русский язык оставался первым для многих местных детей даже в начале XX века.

