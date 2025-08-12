Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 06:16

Бывший вице-губернатор Аляски заявил о своем предке — русском переселенце

Бывший вице-губернатор Аляски Леман заявил, что гордится своими русскими корнями

Анкоридж, Аляска Анкоридж, Аляска Фото: Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Pres

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман заявил РЕН ТВ, что имеет русские корни. Он пояснил, что в 1798 году его предок, русский мужчина по имени Ефим Расторгуев, женился на местной алутиикской женщине по имени Аграфена.

Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски, — подчеркнул Леман.

Он отметил, что, являясь потомком русских переселенцев, хорошо помнит, как и другие местные жители, что раньше, еще до передачи США, Аляска была частью Российской империи. Политик также добавил, что стал первым представителем коренного населения штата, кого избрали на общегосударственную должность.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как указал сам глава Белого дома, украинский лидер уже посетил много международных встреч, но при этом не достиг ощутимых результатов.

Кроме того, президент США допустил возможность прекращения американского участия в урегулировании украинского кризиса после переговоров с Путиным. Он добавил, что может «выйти и пожелать удачи», если не увидит перспектив для мирного соглашения. По его словам, встреча на Аляске — это попытка выяснить условия.

Аляска
русские
США
переселенцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники изобрели хитроумную схему обмана с доставкой и Роскомнадзором
«Придется изловчиться: раскрыто, что заставит Киев пойти на уступки
Психолог объяснила, как справиться со страхом перед повышением в должности
Пленный из ВСУ заявил, что у Зеленского нет смысла просить об обмене
Татарская хрустящая лепешка: простая и быстрая катлама на сковороде
В рядах ВСУ участились случаи дезертирства и самоволки
Россиянам объяснили разницу между трудовым договором и ГПХ
Бывший вице-губернатор Аляски заявил о своем предке — русском переселенце
Глава Пентагона не исключил свое участие во встрече Трампа и Путина
В российском регионе ввели план «Ковер»
Президент одной страны уже объявил о победе Путина
Чача-убийца: как не отравиться паленым алкоголем и вовремя распознать яд
Адвокат перечислил болезни, с которыми запретят водить авто с 1 сентября
Российского литератора объявили в международный розыск
Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
В ГД предложили упростить требования к указанию в паспортных данных
Организаторы концерта в «Крокусе» скрыли от полиции важную информацию
Россиянам назвали три привычки, которые помогут дожить до 100 лет
В США задумались о снятии санкций с России после встречи Путина и Трампа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.