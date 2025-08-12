Бывший вице-губернатор Аляски заявил о своем предке — русском переселенце

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман заявил РЕН ТВ, что имеет русские корни. Он пояснил, что в 1798 году его предок, русский мужчина по имени Ефим Расторгуев, женился на местной алутиикской женщине по имени Аграфена.

Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски, — подчеркнул Леман.

Он отметил, что, являясь потомком русских переселенцев, хорошо помнит, как и другие местные жители, что раньше, еще до передачи США, Аляска была частью Российской империи. Политик также добавил, что стал первым представителем коренного населения штата, кого избрали на общегосударственную должность.

Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский не планирует участвовать во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как указал сам глава Белого дома, украинский лидер уже посетил много международных встреч, но при этом не достиг ощутимых результатов.

Кроме того, президент США допустил возможность прекращения американского участия в урегулировании украинского кризиса после переговоров с Путиным. Он добавил, что может «выйти и пожелать удачи», если не увидит перспектив для мирного соглашения. По его словам, встреча на Аляске — это попытка выяснить условия.