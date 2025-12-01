День матери
01 декабря 2025 в 06:14

«Медвежья услуга»: Симоньян указала на глупое решение Украины

Симоньян: Украина оказала себе медвежью услугу, начав угнетать русских

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Киев навредил сам себе, ограничив права русских людей, заявила главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». Она пояснила, что решение начать «гнобить русских на русской земле» было очень глупым.

Здесь можно еще поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь — символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, — добавила она.

Ранее замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила, что вслед за экс-главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в отставку может отправиться и сам Зеленский, если такое решение примут его кураторы. По ее мнению, отставка Ермака еще сильнее пошатнула позиции Зеленского и лишний раз подтвердила его полную несамостоятельность.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения. По его словам, кризис завершится свержением украинского президента и военным триумфом России.

