Внук индийского актера был тронут рекламой RT с участием его деда

Внук легендарного индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал в Сети фотографию рекламного плаката телеканала RT India, посвященного его деду, сообщила редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она отметила, что Капур был особо популярен в СССР, широкую известность ему принесла роль в фильме «Бродяга».

Рекламная кампания развернута в Индии и приурочена к запуску RT India. Новый канал должен начать свою работу до конца 2025 года. Плакат с изображением Капура содержит фразу, подчеркивающую его невероятную популярность в СССР.

Вся страна подпевала песне Awaara Hoon, не зная хинди, — гласит надпись на нем.

