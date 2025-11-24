День матери
24 ноября 2025 в 18:05

Внук индийского актера был тронут рекламой RT с участием его деда

Внук индийского актера Капура был тронут рекламой с участием деда от RT India

Ранбир Капур Ранбир Капур Фото: Sondeep Shankar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Внук легендарного индийского актера и режиссера Раджа Капура опубликовал в Сети фотографию рекламного плаката телеканала RT India, посвященного его деду, сообщила редактор телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она отметила, что Капур был особо популярен в СССР, широкую известность ему принесла роль в фильме «Бродяга».

Рекламная кампания развернута в Индии и приурочена к запуску RT India. Новый канал должен начать свою работу до конца 2025 года. Плакат с изображением Капура содержит фразу, подчеркивающую его невероятную популярность в СССР.

Вся страна подпевала песне Awaara Hoon, не зная хинди, — гласит надпись на нем.

Ранее Симоньян заявила, что RT не прекратит говорить о нацизме на Украине, а также о преступлениях киевских властей. Таким образом она отреагировала на продление санкций против канала со стороны Европейского союза.

До этого журналистка выпустила новую книгу, ее тираж составил 88 тыс. экземпляров. Произведение выпустили под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Роман и саму журналистку номинировали на Национальную литературную премию «Слово».

Маргарита Симоньян
реклама
Индия
актеры
