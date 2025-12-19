Путин рассказал о последствиях ухода ВСУ из Курской области Путин: с уходом ВСУ из Курской области стратегическая инициатива перешла к ВС РФ

После того, как ВСУ покинули Курскую область, инициатива перешла в руки армии России, заявил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, продвижение идет везде, но на каких-то направлениях происходит быстрее.

После того, как наши войска вышибли противника с курской земли, инициатива целиком и полностью, перешла в руки российских вооруженных сил. Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит, — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска в Донецкой Народной Республике. По его словам, противник несет серьезные потери на этом направлении. До этого президент выразил мнение, что Вооруженные силы России до конца 2025 года смогут достичь новых успехов на фронте. Он также рассказал, что армия РФ освободила более половины Константиновки.