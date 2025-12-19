Новый год-2026
19 декабря 2025 в 14:46

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Развозжаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Сирены заработали в 14.31 по московскому времени.

Внимание всем! Воздушная тревога! написал Развожаев.

Администрация города рекомендовала жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Два дня назад украинская сторона снова атаковала российский полуостров. Силы ПВО и Черноморский флот отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Севастополь. Губернатор города Развожаев сообщил, что военные сбили 11 беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Все оперативные и экстренные службы продолжают работу в состоянии повышенной готовности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонском округе 10 человек, включая подростка, получили ранения. По словам главы региона, не обошлось без жертв: в селе Замостье FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

