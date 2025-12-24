Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:31

Развожаев раскрыл подробности атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем

Российские силы ПВО, по предварительным данным, сбили над Севастополем две воздушные цели, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, военные отражают атаку ВСУ.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Фиолента, — написал Развожаев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

До этого стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

В Министерстве обороны России также информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край. В министерстве отметили, что над Ростовской областью и Ставропольским краем сбили 14 и семь беспилотников соответственно.

