Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 14:54

Политолог рассказал, когда возобновится розыгрыш грин-карт

Политолог Синельников-Оришак: розыгрыш грин-карт возобновят после Нового года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США возобновят розыгрыш грин-карт после Нового года, рассказал «Ридусу» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу не позволят надолго ограничить розыгрыш.

Это очередная нелепая причуда Трампа. Держать паузу можно достаточно долго, но не думаю, что ему позволят это. Полагаю, через несколько месяцев все вернется обратно. Программа розыгрыша грин-карт — один из символов Соединенных Штатов. В 2026 году в США празднуется 250-летие независимости, — рассказал Синельников-Оришак.

По мнению политолога, правительство не рискнет навсегда ограничить возможность получения грин-карт. Он отметил, что такой шаг вызвал бы удивление даже у граждан Америки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что Соединенные Штаты прекратят розыгрыш грин-карт в связи с изменением миграционной политики. По его словам, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится сдержать наплыв мигрантов, которые наносят ущерб стране.

США
грин-карты
политологи
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.