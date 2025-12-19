Политолог рассказал, когда возобновится розыгрыш грин-карт Политолог Синельников-Оришак: розыгрыш грин-карт возобновят после Нового года

США возобновят розыгрыш грин-карт после Нового года, рассказал «Ридусу» политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу не позволят надолго ограничить розыгрыш.

Это очередная нелепая причуда Трампа. Держать паузу можно достаточно долго, но не думаю, что ему позволят это. Полагаю, через несколько месяцев все вернется обратно. Программа розыгрыша грин-карт — один из символов Соединенных Штатов. В 2026 году в США празднуется 250-летие независимости, — рассказал Синельников-Оришак.

По мнению политолога, правительство не рискнет навсегда ограничить возможность получения грин-карт. Он отметил, что такой шаг вызвал бы удивление даже у граждан Америки.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что Соединенные Штаты прекратят розыгрыш грин-карт в связи с изменением миграционной политики. По его словам, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится сдержать наплыв мигрантов, которые наносят ущерб стране.