В Госдуме назвали истинную причину остановки розыгрыша грин-карт в США

Соединенные Штаты прекратят розыгрыш грин-карт в связи с изменением миграционной политики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, таким образом глава Белого дома Дональд Трамп стремится сдержать наплыв мигрантов, которые наносят ущерб стране.

Розыгрыш «зеленых карт» превратился в желанный путь попадания в США для всякого рода отребья. Затягивая сейчас этот розыгрыш, Трамп меняет миграционную политику. Это очень круто, потому что при [Джо] Байдене (экс-президент США. — NEWS.ru) границы были фактически открыты, а теперь даже лотерея сокращена, ведь очень часто США переманивали к себе не только мозговитых людей, но набирали каких-то уродцев, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что теперь отбор будущих кадров будет более тщательным. По словам депутата, в США наблюдается проблема слабой подготовки специалистов, поэтому экономика и наука зависят от постоянного притока новых сотрудников.

Байден, опираясь на левацкие круги и на левых социалистов, завозил себе электоральную базу через грин-карты, потому что все эти бездельники-попрошайки из разных задниц мира яро его поддерживают, они против консерваторов, против тех, кто выступает за национальные интересы, — резюмировал Милонов.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила о приостановке розыгрыша грин-карт из-за того, что по этой программе в страну прибыл человек, подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете. По ее словам, президент Штатов Дональд Трамп дал соответствующее распоряжение службе гражданства и иммиграции США.