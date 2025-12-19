Путин назвал президентскую форму правления обоснованной

Президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной, заявил глава государства Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он отметил, что президент в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий, передает корреспондент NEWS.ru.

Полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной, — сказал Путин

Путин также назвал политического деятеля, которого он считает другом России. Это председатель КНР Си Цзиньпин, которого президент считает стабильным партнером Москвы. Дружбу с ним он назвал основой российско-китайских отношений.

Отдельно российский лидер напомнил, что Советский Союз, а затем и Россия, были готовы вступить в НАТО, но в итоге поняли, что их там не ждут. По его словам, прежде Москва могла сотрудничать с Брюсселем, но теперь Североатлантический альянс настроен слишком воинственно. При этом Путин подчеркнул, что знает генсека европейского блока, Марка Рютте, как умного, системного и эффективного человека.