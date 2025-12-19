Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:06

Путин назвал президентскую форму правления обоснованной

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президентская форма правления в России на сегодняшний день является обоснованной, заявил глава государства Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Он отметил, что президент в таких условиях действительно наделен широким кругом полномочий, передает корреспондент NEWS.ru.

Полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной, — сказал Путин

Путин также назвал политического деятеля, которого он считает другом России. Это председатель КНР Си Цзиньпин, которого президент считает стабильным партнером Москвы. Дружбу с ним он назвал основой российско-китайских отношений.

Отдельно российский лидер напомнил, что Советский Союз, а затем и Россия, были готовы вступить в НАТО, но в итоге поняли, что их там не ждут. По его словам, прежде Москва могла сотрудничать с Брюсселем, но теперь Североатлантический альянс настроен слишком воинственно. При этом Путин подчеркнул, что знает генсека европейского блока, Марка Рютте, как умного, системного и эффективного человека.

Владимир Путин
прямая линия
президенты
власть
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.