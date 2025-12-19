«Будет исчезать»: Путин процитировал слова Коля о будущем Европы

Будущее Европы невозможно представить без России, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства вспомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, которые он произнес еще в 1993 году.

Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохранится в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга, будем работать друг с другом и будем развиваться. Если этого не произойдет, то Европа постепенно будет исчезать, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что страны Запада сознательно формируют из России «образ врага». По его словам, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических, социальных и экономических просчетов.

До этого президент высказался об агрессии отдельных политических лидеров в Европы. Путин добавил, что они ведут себя непрофессионально по отношению к России. Однако конкретных имен глава государства не привел.