Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:11

«Будет исчезать»: Путин процитировал слова Коля о будущем Европы

Путин заявил, что будущее Европы невозможно без России

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Будущее Европы невозможно представить без России, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства вспомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, которые он произнес еще в 1993 году.

Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохранится в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга, будем работать друг с другом и будем развиваться. Если этого не произойдет, то Европа постепенно будет исчезать, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что страны Запада сознательно формируют из России «образ врага». По его словам, таким образом недружественные страны пытаются отвлечь внимание граждан от собственных политических, социальных и экономических просчетов.

До этого президент высказался об агрессии отдельных политических лидеров в Европы. Путин добавил, что они ведут себя непрофессионально по отношению к России. Однако конкретных имен глава государства не привел.

ФРГ
Владимир Путин
Европа
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Путин пообещал подумать над увековечением памяти Омара Хайяма в России
«Нельзя почивать на лаврах»: Путин высказался о проблеме московских пробок
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.