В Крыму завыли сирены воздушной тревоги МЧС России: в Крыму второй раз за сутки объявили ракетную опасность

Ракетную опасность повторно объявили в Крыму в пятницу, 19 декабря, говорится в мобильном приложении МЧС России. Сигнал об опасности поступил около 14:34 по московскому времени. При этом в первый раз предупреждение объявляли утром и отменили спустя 25 минут.

Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны! — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 19 декабря Орел был разбужен серией мощных взрывов. По информации канала, несколько громких хлопков прогремели в городе, что привело к отключению электричества в ряде районов и возникновению пожара. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что минувшей ночью средства ПВО сбили 94 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами. Больше всего БПЛА было уничтожено в Ростовской области — 36. Кроме того, дроны были нейтрализованы в Белгородской, Воронежской, Самарской, Астраханской, Курской областях и Краснодарском крае.