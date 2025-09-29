Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:15

Ракетная опасность объявлена во всем Краснодарском крае

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На всей территории Краснодарского края объявлена ракетная опасность, об этом говорится в приложении МЧС России. Жителей региона предупредили об угрозе падения взрывных устройств. Гражданам рекомендуется занять укрытия, такие как подвалы и иные защитные сооружения, а также держаться подальше от окон.

На территории края объявлена ракетная опасность. Существует угроза падения ракет, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки Вооруженные силы Украины совершили 175 атак на регион. В результате обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Всего под удар попали 57 населенных пунктов.

Вместе с этим в ночь на 29 сентября украинские войска ударили беспилотниками по Московской области. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, в результате погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Глава региона выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать помощь семье.

