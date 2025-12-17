Атака БПЛА на Краснодарский край ночью 17 декабря: взрывы, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 17 декабря. Что об этом известно, где прогремели взрывы, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Кубань ночью 17 декабря

В 00:51 мск Telegram-канал SHOT написал, что в пригороде Ейска Краснодарского края раздались взрывы, предварительно, ПВО отражает воздушную атаку БПЛА.

SHOT отмечает, что минимум три взрыва было слышно в городе и окрестностях. Очевидцы рассказали SHOT, что от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном», а в небе виден «огненный шар».

«Как рассказали SHOT местные жители, минимум три взрыва было слышно в городе Ейск и окрестностях. Очевидцы сообщают, что от громких звуков „стекла в рамах ходили ходуном“, а в небе виден „огненный шар“. По предварительным данным, российская ПВО уничтожает украинские беспилотники на подлете к городу. Официальной информации пока нет», — сказано в публикации.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края в ночном небе прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сбивают вражеские дроны-камикадзе.

SHOT сообщил, что атака началась около 01:00 мск и продолжается уже больше полутора часа. Согласно мнению канала, очевидцы также видели зарево от пожара в одном из населенных пунктов.

Кроме того, в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 17 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Саратовом и Энгельсом прогремела серия мощных взрывов. По версии канала, системы ПВО сработали по беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT сообщил, что очевидцы насчитали не менее 10 мощных хлопков в южной части городов. По версии канала, в этот момент в небе были отчетливо видны яркие вспышки.

Также на территории Рязанской области и Мордовии введен режим повышенной готовности. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Угроза беспилотной опасности на территории города Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

