SHOT сообщил, что на юге России раздались взрывы SHOT: в городе Ейске раздались взрывы

Telegram-канал SHOT написал, что в пригороде Ейска Краснодарского края раздались взрывы, предварительно, ПВО отражает воздушную атаку БПЛА. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировало.

SHOT отмечает, что минимум три взрыва было слышно в городе и окрестностях. Очевидцы рассказали SHOT, что от громких звуков «стекла в рамах ходили ходуном», а в небе виден «огненный шар».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что врачи провели срочную операцию 11-летней девочке, пострадавшей при ударе украинского беспилотника по жилому дому в Каменке-Днепровской. Он отметил, что ребенок находится на аппарате искусственного дыхания, его состояние остается стабильно тяжелым.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что система противовоздушной обороны в регионе уничтожила шесть беспилотников. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 16 декабря средства ПВО сбили 83 дрона в шести регионах страны. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 64.