Более 80 БПЛА сбили в небе над Россией минувшей ночью Силы ПВО сбили над Россией 83 украинских беспилотника в ночь на 16 декабря

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 декабря ликвидировали более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, в том числе Москва.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 64 дрона удалось сбить над территорией Брянской области, девять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Смоленской области. Два БПЛА были уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву. Еще два беспилотника ликвидировали над Крымом и один — над Тверской областью.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Ранее смоленский губернатор Василий Анохин заявил, что средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили над территорией региона украинские БПЛА. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.