Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 08:18

Более 80 БПЛА сбили в небе над Россией минувшей ночью

Силы ПВО сбили над Россией 83 украинских беспилотника в ночь на 16 декабря

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 декабря ликвидировали более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, в том числе Москва.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 64 дрона удалось сбить над территорией Брянской области, девять — над территорией Калужской области, пять — над территорией Смоленской области. Два БПЛА были уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву. Еще два беспилотника ликвидировали над Крымом и один — над Тверской областью.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Ранее смоленский губернатор Василий Анохин заявил, что средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили над территорией региона украинские БПЛА. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

беспилотники
Россия
ВСУ
регионы
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.