В Белгороде лифт с людьми застрял в многоэтажке во время атаки БПЛА

Жители Белгорода застряли в лифте во время атаки ВСУ, а через некоторое время их спасли, сообщает Telegram-канал «БелПлюс». ЧП произошло в доме на улице Костюкова, когда в городе работал режим ракетной опасности. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

По словам местных жителей, случаются частые перебои с электроэнергией, что и послужило причиной остановки лифта. Кроме того, как пишут авторы канала, в городе из-за отключения света в некоторых районах не работают светофоры, что приводит к дорожным авариям.

Накануне, 28 сентября, жители Белгорода сообщили, что слышали взрывы в разных районах города. Они также заявили о перебоях не только с электричеством, но и с водоснабжением. По данным Telegram-канала Readovka.news, при атаках повреждения могла получить ТЭЦ. Отмечается, что удары наносились хаотично. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Губернатор региона Вячеслав Гладков позже сообщил, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. Он уточнял, что в городе были перебои с электричеством. В некоторых местах включали запасные источники питания. Власти оценивают ущерб от атаки украинской армии.